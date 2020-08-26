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Heber Springs, AR
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Today
Rain likely. Low around 70F. E winds shifting to SW at 10 to 15 mph. Chance of rain 100%. Rainfall may reach one inch. Localized flooding is possible.
Tonight
Rain likely. Low around 70F. E winds shifting to SW at 10 to 15 mph. Chance of rain 100%. Rainfall may reach one inch. Localized flooding is possible.
Tomorrow
A steady rain in the morning. Showers continuing in the afternoon. High 87F. Winds W at 10 to 15 mph. Chance of rain 90%. Rainfall around a quarter of an inch.
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LITTLE ROCK HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... JACKSON COUNTY IN EASTERN ARKANSAS... LAWRENCE COUNTY IN EASTERN ARKANSAS... NORTHEASTERN CLEBURNE COUNTY IN NORTH CENTRAL ARKANSAS... INDEPENDENCE COUNTY IN NORTH CENTRAL ARKANSAS... SOUTHEASTERN IZARD COUNTY IN NORTH CENTRAL ARKANSAS... SOUTHERN SHARP COUNTY IN NORTH CENTRAL ARKANSAS... * UNTIL 1215 AM CDT. * AT 915 PM CDT, GAUGE REPORTS INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. OBSERVED RAINFALL RATES OF OVER 2 INCHES IN 30 MINUTES HAVE BEEN REPORTED IN THE WARNED AREA, AND BETWEEN 2 AND 3 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN ALREADY. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...GAUGES. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... BATESVILLE, NEWPORT, WALNUT RIDGE, HOXIE, BLACK ROCK, LAKE CHARLES STATE PARK, CAVE CITY, TUCKERMAN, DIAZ, NEWARK, SWIFTON, COLLEGE CITY, CUSHMAN, PORTIA, MOUNT PLEASANT, GRUBBS, PLEASANT PLAINS, STRAWBERRY, LYNN AND OIL TROUGH. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING. && FLASH FLOOD...GAUGE INDICATED
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LITTLE ROCK HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... NORTHERN WHITE COUNTY IN CENTRAL ARKANSAS... SOUTHERN JACKSON COUNTY IN EASTERN ARKANSAS... NORTHERN WOODRUFF COUNTY IN EASTERN ARKANSAS... SOUTHEASTERN CLEBURNE COUNTY IN NORTH CENTRAL ARKANSAS... * UNTIL 1020 PM CDT. * AT 720 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 1 AND 3 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...DOPPLER RADAR. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... AUGUSTA, BALD KNOB, PANGBURN, PATTERSON, RUSSELL, TUPELO, STEPROCK, MCCRORY, MCFADDEN, BRADFORD, LETONA, BEEDEVILLE, WELDON, ALBION, BLACKVILLE, HEFFINGTON, VELVET RIDGE, POSSUM GRAPE, DENMARK AND FITZHUGH. THIS INCLUDES THE FOLLOWING STREAMS AND DRAINAGES... HOPSPINIKE SLOUGH, POSSUM CREEK, ONION CREEK, OATS CREEK, BUTTER CREEK, LITTLE RED RIVER, MILLER BRANCH, BEAR SLOUGH, LOCUST CREEK DITCH, CYPRESS CREEK DITCH, MOORE CREEK, OVERCUP DITCH, BRUSH CREEK, PINEY CREEK, FOURTEENMILE CREEK, WHITE RIVER, ADLER CREEK, MAPLE CREEK, BAILEY CREEK, WILBURN CREEK, OWL CREEK, CLEAR CREEK, CACHE BAYOU, COON CREEK, CADRON CREEK, GOOSE POND SLOUGH, DEEP SLOUGH, CAMP BRANCH, BRIER CREEK, HOLCOMB BRANCH, CACHE RIVER, LONG BRANCH, ELBOW CREEK, BEAVER CREEK, LITTLE COW LAKE, BULLOCK BRANCH, CANEY CREEK, SEXTON CREEK, FIFTEEN SLOUGH, DEVIEW, BAYOU, MAY BRANCH LATERAL, BIG CREEK, OVERFLOW CREEK, BLAKEY BRANCH, TENMILE CREEK, TAYLOR BAY, LITTLE CREEK, OVERCUP SLOUGH, POTTER BRANCH, LIBERTY CREEK, BLUE CREEK, HICKMAN BRANCH, DEPARTEE CREEK, BIG MINGO CREEK, ROBIN SLOUGH, POWDER FORK, CEDAR BRANCH, SECOND CREEK, GLAISE CREEK, GUM SPRINGS BRANCH, STEVENS CREEK, SUGAR CREEK, COW LAKE DITCH, BOYD BRANCH, PUMPKIN BRANCH, FOURMILE CREEK, HURRICANE BRANCH, JONES CREEK, PHILIPS MILL BRANCH AND HOLLIMAN BRANCH. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. && FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
Weather Alert
...SIGNIFICANT RAINFALL FROM THE REMNANTS OF LAURA COULD CAUSE WIDESPREAD FLASH FLOODING TODAY INTO FRIDAY, ESPECIALLY FROM SOUTHWEST INTO CENTRAL ARKANSAS... ...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH FRIDAY EVENING... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF CENTRAL ARKANSAS...EASTERN ARKANSAS...NORTH CENTRAL ARKANSAS...SOUTHEAST ARKANSAS...SOUTHWEST ARKANSAS AND WESTERN ARKANSAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL ARKANSAS, CONWAY, FAULKNER, GARLAND, GRANT, LONOKE, PERRY, POPE, PRAIRIE, PULASKI, SALINE, WHITE AND YELL. IN EASTERN ARKANSAS, JACKSON, MONROE AND WOODRUFF. IN NORTH CENTRAL ARKANSAS, CLEBURNE, INDEPENDENCE, SEARCY, STONE AND VAN BUREN. IN SOUTHEAST ARKANSAS, ARKANSAS, BRADLEY, CLEVELAND, DESHA, DREW, JEFFERSON AND LINCOLN. IN SOUTHWEST ARKANSAS, CALHOUN, CLARK, DALLAS, HOT SPRING, OUACHITA AND PIKE. IN WESTERN ARKANSAS, MONTGOMERY, POLK AND SCOTT. * FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH FRIDAY EVENING * THE REMNANTS OF HURRICANE LAURA ARE EXPECTED TO MOVE INTO SOUTHWEST ARKANSAS DURING THE DAY TODAY, WITH HEAVY RAIN SPREADING NORTHEASTWARD INTO THE REGION DURING THE AFTERNOON AND EVENING. * TOTAL RAINFALL AMOUNTS OF FOUR TO SIX INCHES ARE LIKELY, WITH LOCALIZED AMOUNTS IN EXCESS OF EIGHT INCHES POSSIBLE THROUGH FRIDAY EVENING.
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