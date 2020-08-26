New mural

HEBER SPRINGS — A new mural, on the side of Reed Hutchins Pharmacy on Main Street in Heber Springs, touts the benefits of the area. Heber Springs Councilwoman Ali Sugg told the council at its Thursday night meeting that the mural was the result of an extended effort in the community.

“It’s a nice addition to the community,” Pharmacist Blake Hutchins said.

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