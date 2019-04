Heber Springs' Jacob Cantrell qualified in the high jump for the Class 4A state track and field meet with his performance at the Heber Springs Last Chance Relays at Panther Stadium Friday.

Cantrell jumped 6-1 and won the event. He is the second Panther to qualify for the state meet. Trenton Barnes qualified in the 800-meter run earlier this season.

Cantrell also was second in the long jump (19-8), 110-meter hurdles (16.52 seconds) and 300-meter hurdles (44.27 seconds).

Barnes finished second in the 1600-meter run (4:59.72) at Friday's meet.

Quitman's David Alverez won the boys' triple jump (41-3.75).

Heber Springs' Maygan Jarvis claimed third place in the girls' pole vault (8-0). Quitman's Lucy Holland was fifth in the triple jump (30-11.50).

Here are the results of Heber Springs and Quitman athletes:

BOYS

Team results -- 1. Batesville, 94; 2. Beebe, 70; 3. Bald Knob, 68; 4. Clinton, 66; 5. Heber Springs, 64; 6. Cave City, 58.50; 7. Western Grove, 37; 8 Greenbrier, 35; 9. Yellville-Summit, 29.50; 10. Quitman, 23.50; 11. Vilonia, 22; 12. Little Rock Hall, 21; 13. Bigelow, 20; 14. Green Forest, 18.50; 15 Magazine, 13; 16. Conway Christian School, 12; 17. Abundant Life School, 9; 18. Alpena, 2.

400-meter dash -- 7. Humphreys Selden (Heber Springs), 56.76.

800-meter dash -- 5. Trenton Barnes (Heber Springs), 2:11.26.

1600-meter run -- 2. Trenton Barnes (Heber Springs), 4:59.72; 8. Nathan Poff (Heber Springs), 5:18.83.

3200-meter run -- 5. Trenton Barnes (Heber Springs), 11:17.56.

110-meter hurdles -- 2. Jacob Cantrell (Heber Springs, 16.52; 3. Chancey Ivener (Heber Springs), 17.14.

300-meter hurdles -- 2. Jacob Cantrell (Heber Springs), 44.27; 6. Chancey Ivner (Heber Springs), 46.37.

400-meter relay -- 7. Heber Springs (Scott Shatterly, Hugh Humphreys, Alex Roy, Selden Humphreys), 50.33.

1600-meter relay -- 4. Quitman (Eric Mathes, Zac Shue, Hayden Martin, David Alverez), 3:52.34.

High jump -- 1. Jacob Cantrell (Heber Springs), 6-1.

Long jump -- 2. Jacob Cantrell (Heber Springs), 19-8.

Triple jump -- 1. David Alverez (Quitman), 41-3.75; 7. Zac Shue (Quitman), 38-0.50.

GIRLS

Team results -- 1. Batesville, 109; 2. Melbourne, 72; 3. Yellville-Summit, 55; 4. Litte Rock Hall, 53; 5. Beebe, 51; 6. Green Forest, 49; 7. Alpena, 39; 7. Bald Knob, 39; 7. Greenbrier, 39; 10. Bald Knob, 30; 11. Magazine, 28; 12. Heber Springs, 26; 13. Quitman, 23; 14. Maumelle Charter, 20; 15. Bigelow, 17; 16. Mena, 8; 17. Cave City, 3; 18. Clinton, 2.

400-meter dash -- 5. Katherine Rojas (Heber Springs), 1:08; 8. Taylor Hooten (Quitman), 1:12.28.

800-meter run -- 4. Lilly Hooten (Quitman), 2:44.18.

1600-meter run -- 8. Sophie Lawrence (Heber Springs), 6:24.13.

3200-meter run -- 4. Sydney Buffalo (Heber Springs), 11:20.11; 7. Vallie Cantrell (Quitman), 14:12.42.

800-meter relay -- 7. Quitman (Katelyn Black, Autumn Johnson, Harley Applewhite, Lucy Holland), 57.83; 8. Heber Springs B (Lili Chaney, Natalie Buffalo, McKenzie Becerra, Ellie Riddle), 57.88.

3200-meter relay -- 4. Heber Springs (Sophie Lawrence, Sydney Buffalo, Taylor Hammons, McKenzie Becerra), 11:15.88; 5. Quitman (Lilly Holland, Katelyn Black, CaRackley, Taylor Hooten), 11:36.90.

High jump -- 6. Haley Trawick (Quitman), 4:08.

Pole vault -- 3. Maygan Jarvis (Heber Springs, 8-0.

Long jump -- 6. Natalie Buffalo (Heber Springs), 15-0.

Triple jump -- 5. Lucy Holland (Quitman). 30-11.50.